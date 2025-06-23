Åìµþ»þ´Ö17:49¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 23689.13¡Ê+158.65+0.67%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 3381.58¡Ê+21.69+0.65%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 21732.02¡Ê-313.72-1.42%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 3014.47¡Ê-7.37-0.24%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8474.89¡Ê-30.60-0.36%¡Ë ¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï 82112.50¡Ê-295.67-0.36%¡Ë £²£³Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ²¼Íî¡£½µËö¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¶õÇú¤ò¼õ¤±¤ÆÃæÅì¾ðÀª¤Ø¤ÎÉÔ