¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹Ê©£·£³¡£°Ë£¹£¸£â£ð¤È³ÈÂç¤Ï°ìÉþ ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:24»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.532 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.259¡Ê+73¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.507¡Ê+98¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.223¡Ê+69¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.756¡Ê+22¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.313¡Ê+78¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.04¡Ê+51¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.111¡Ê+58¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢2.951¡Ê+42¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É2.87