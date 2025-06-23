²Ö¤ä¤·¤­¤Ï7·î18Æü¡¢¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤ª²½¤±²°Éß¡Á¼ó¤Å¤«¤Î¼ö¤¤¡Á¡×¤òÍ·±àÃÏ¡ÖÀõÁð²Ö¤ä¤·¤­¡×(ÅìµþÅÔÂæÅì¶è)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤ª²½¤±²°Éß¡Á¼ó¤Å¤«¤Î¼ö¤¤¡Á¡×ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤­¤Ë¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤ª²½¤±²°Éß¡Á¼ó¤Å¤«¤Î¼ö¤¤¡Á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¡Ö¾¾ÃÝ¤ª²½¤±²°ËÜÊÞ¡×¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤·¤¿¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼·¿¤Î¤ª²½¤±²°Éß¡£¹ÓÇÑ