6·î23Æü¡¢B¥êー¥°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬2025－26¥·ー¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿Áª¼ê¤Î·ÀÌó¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ B1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥­¥ó¥°¥¹¤¬¹ÓÀîñ¥¡¢¥¦¥£¥¿¥«¥±¥ó¥¿¤È·ÀÌó·ÑÂ³¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥¦¤Î»ÄÎ±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢B1¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µNBA¤Î