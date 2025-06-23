TEPCO i-¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥º¤¬¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é¼õÂ÷¤·±¿±Ä¤¹¤ë¡¢°ú±Û¤·¼êÂ³¤­¤Î°ì³ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö°ú±Û¤ì¤ó¤é¤¯Ä¢¡×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î23Æü(·î)¤è¤ê¡¢PinT¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅÎÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPinT¤Ç¤ó¤­¡×¤ª¤è¤Ó¥¬¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPinT¥¬¥¹¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °ú±Û¤ì¤ó¤é¤¯Ä¢  TEPCO i-¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥º¤¬¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é¼õÂ÷¤·±¿±Ä¤¹¤ë¡¢°ú±Û¤·¼êÂ³¤­¤Î°ì³ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö°ú±Û¤ì¤ó¤é¤¯Ä¢¡×¤Ï¡¢2025