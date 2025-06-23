ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÆü·Ð225¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê´ü¶á2025Ç¯7·î¸Â¡¦SQ 7·î8Æü¡Ë¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¢þ3Ëü9375±ß¥³ー¥ë ¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ) »°É©UFJe¥¹¥Þー¥È 8( 8) ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô 8( 8) BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô 2( 2) ´ä°æ¥³¥¹¥â¾Ú·ô