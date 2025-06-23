¡ÖSUPER JUNIOR-L.S.S. JAPAN FAN CONCERT ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡× ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Îµ­Ç°Æü¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ë¡¢²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ëÅù³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥¢¥¸¥¢No.1¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER JUNIOR¡£12ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSuper Junior 25¡×(7·î8Æü(²Ð)È¯Çä)¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¡¢2008Ç¯¤è¤êÂ³¤¯Ã±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼"SUPER SHOW"¤ÎºÇ¿·ÆüËÜ¸ø±é¡ÖSUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ¡ãSUPER SHOW 10¡ä in JAPAN¡×¤Î³«ºÅ