TUBE¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTUBE¡ß¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Á¥å¡¼¥Ö¡¦¥«¥±¥ë¡Ë¤ò8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¥³¥é¥Ü¤ÎÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡¢À¤Âå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤È¤Î¶¦ºî¤Ç´°À®¤·¤¿°ÕÍßºî¡£TUBE¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ÄÀ­¤¬Í»¹ç¤·¡¢Á´¶Ê¤¬½ñ¤­²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë¿·Ï¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ »²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë