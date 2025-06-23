¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/23¡Û8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊFELIX¡Ë¤¬6·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÊÑÁõ¤Ê¤·¤ÇÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛStray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÊÑÁõ¤Ê¤·¤ÇÃÏ²¼Å´¹ßÎ×¢¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢NYÃÏ²¼Å´¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈStray Kids¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖStray Kids World Tour ¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸ø±é¤ò6·î18Æü¡¦19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËCiti Field¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤ì¤ò