¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ÑÍ¤±§»Ò¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¸ÄÀ­¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿Í¤ÈÆ±¤¸¤À¤È°Â¿´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ëÍ×ÁÇ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÈÎÌ»º·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À20Âå¤Î½÷À­¤¿¤Á¡£Ã¯¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸ýÎ¢¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è