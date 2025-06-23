¡ØECC presents Âè3²óytv³ØÀ¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Á¤½¤Î°ìÀ¼¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡Á¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢¤­¤ç¤¦23Æü¿¼Ìë1»þ29Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È³ØÀ¸¤¿¤ÁÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î³ØÀ¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢Æ±¶É¥¢¥Ê¤¿¤Á¤¬¼«¤é´ë²è¡¦±¿±Ä¡£º£Ç¯¤Ï6·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¿ô¤Î±þÊç¼Ô¤«¤éÆó¼¡Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿³ØÀ¸12¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ªÂê¤ò»È¤Ã¤¿¼«¸Ê¾Ò²ð¤ä¡¢6ÉÃ¤Ç°ìÌä°ìÅú¤ËÄ©¤à