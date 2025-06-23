¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONE Championship¡×¡ÊONE¡Ë¤Ï¡¢23Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤È¤Ê¤ë11·î16Æü¡ÖONE173¡×¡ÊÍ­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£K-1¸µ3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÇISKAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ÉðÂº¡Ê33¡áteamVASILEUS¡Ë¤¬²ñ¸«¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²ñ¸«¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ÇÆüËÜÂç²ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦1²ó¡¢¥í¥Ã¥¿¥ó¤È²¥¤ê¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£º£Ç¯3·î¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤ÏÉðÂº¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó