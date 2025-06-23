¥Í¥ª¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï6·î20Æü¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯5·î14Æü¡Á5·î15Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤Î¤¦¤Á¡¢½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë1,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ûºÇ¤â¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥ËºÇ¤â¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥óºÇÉÑÍøÍÑ¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¡Ö¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤¬Á´ÂÎ¤Ç50.3%¤È¡¢Â¾¥Á¥§¡¼¥ó¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤Ï21.5%¡¢¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ï26.2%¤È