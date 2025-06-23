¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¤ò2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤ÇÌó10Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢µ¤±Ô¤Î¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦Íü¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢¡Ö¥¤¥·¥Ê¥¬¥­¥¯¥¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Âç¿¹»þÀ¸¤¬º£²ÆºÆ¤Ó½¸·ë¤·¡¢³«ºÅ¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹