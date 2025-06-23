µð¿Í¤Î£Ö£¹Àï»Î¤Ç¡¢°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÇÊÔÀ®ÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤­¤¿µÈÅÄ¹§»Ê¤µ¤ó¡Ê£·£¹¡Ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Î£·£¶Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÀµÊá¼ê¤È¤·¤ÆÄ¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿¡£´ÆÆÄ½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤Ëµð¿Í¤Ï¶þ¿«¤ÎºÇ²¼°Ì¤ò·Ð¸³¡££³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£ÖÃ¥´Ô¤ÎÈëºö¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤ÏµÈÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ò¤½¤«¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡þ¡þÀî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÄ¹Åè´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢µð¿Í»Ë¾å½é¤á¤Æ¤ÇÍ£°ì¤Î