¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢¼Ñ¿»¤·¤ä¸ÕËãÏÂ¤¨¤Ê¤É¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¡Ö¥ª¥¯¥é¡×¡£¥¯¥ì¥Ï¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@krewrap_kureha¡Ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥ª¥¯¥é¤òÍÎÉ÷¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥ª¥¯¥é¤Î¤À¤·¥Á¡¼¥º¾Æ¤­¡×¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç1.2Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¥ª¥¯¥é¤Î°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤«¤â¡ª¥ª¥¯¥é¤ò¥ì¥ó¥Á¥ó¢ª¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Á¡¼¥º¾Æ¤­¤Ë¡ª¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢¤´¤ÞÌý¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÍí¤á¤Æ¥Á¡¼¥º¾Æ¤­¤Ë¡£ÅÅ»Ò