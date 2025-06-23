¡Ö¥ì¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¤É¤³¡©¡×¤Ê¤ó¤ÆÌîÊë¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Ã¤³¤Ê¤·¤Ç¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×Æþ¹Áºß¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë±Ñ¹ñÂç»È´Û¡Ê¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡Ë¤Ï2025Ç¯6·î23Æü¡¢¶õÊì¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤¬Æ±ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î¶õÊì¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¡Ê²èÁü¡§¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë´ó¹Á¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¤¥®¥ê