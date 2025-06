ファッションブランド「grove」(グローブ)と、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」(キキ&ララ)がコラボレーションした新作アイテムが、6月27日(金)からオンラインストアで先行発売される。店頭では7月1日(火)から。「grove」から「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」の50周年を記念したコラボアイテムが登場!(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L6613322025年に50周年を迎えたリトルツインス