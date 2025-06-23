µîÇ¯7·î¤Îµ­Ï¿ÅªÂç±«¤ÇÂç¤­¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¼òÅÄ»Ô¤ÎÂçÂôÃÏ¶è¤ÇÁ´²õ¤Ê¤É¤ÎÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤¿40Åï¤¢¤Þ¤ê¤Î·úÊª¤ò¸øÈñ¤Ç²òÂÎ¤¹¤ëºî¶È¤¬21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¼òÅÄ»ÔËÌÀÄÂô¤Î¹ÓÀ¥Àî¤Î»ÙÎ®¡¢¾®²°Þ¼Àî±è¤¤¤Î½¸Íî¤Ç¤Ï¡¢Á´²õ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿5À¤ÂÓ¤Î½»¤Þ¤¤¤äºî¶È¾®²°¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ22Åï¤Î·úÊª¤Ê¤É¤¬¸øÈñ²òÂÎ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¤Ï¡¢°ìÈÖ¾åÎ®Â¦¤Î½»Âð¤È¼Ö¸Ë¤«¤é²òÂÎºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÁÉ¹§¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÚÂ¤Æó³¬·ú¤Æ¤Î¼«Âð¤ÏÈ¾²õ¤Î¤¿