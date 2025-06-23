Ê¸²Ê¾Ê¡áÅìµþ¡¦²â¤¬´ØÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï23Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¸øÎ©³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ±Ñ¸ì¶µ°é¼Â»Ü¾õ¶·Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ãæ3¤Ç±Ñ¸¡3µéÁêÅö°Ê¾å¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤¬¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤è¤ê2.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î52.4¡ó¡¢¹â3¤Ç±Ñ¸¡½à2µéÁêÅö°Ê¾å¤Ï1.0¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î51.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹â¤È¤â¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Ï27Ç¯ÅÙ¤Ë¤¤¤º¤ì¤â60¡ó°Ê¾å¤Ë¤¹¤ë¤È¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¸þ¾å¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯12·î