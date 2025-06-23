²Î¼ê¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê60¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£21Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÌ¡²è²È¤Î»³ºé¥È¥ª¥ë¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢´ò¤·¤¤ÀáÌÜ¤ÎºÐ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿·¤·¤¤Âå¤â´èÄ¥¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»³ºé¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¼«²èÁü¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿18¤Îº¢¤Î¤ï¤¿¤·¡×¤È»³ºé¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È