¥É¥ó¡¦¥­¥Û¡¼¥Æ¤¬6·î20Æü¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¡£Ä¾¶á¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤äº£¸åÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÂ¾¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¥É¥ó¡¦¥­¥Û¡¼¥Æ¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ð¤«¤ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó! ¥É¥ó¡¦¥­¥Û¡¼¥Æ¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÉ®¼Ô¤¬ºÇ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤!¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿5¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Å¸¼¨²ñ¤Î²ñ¾ì¤ÏÅÔÆâ¤ÎÂß²ñµÄ¼¼¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥®¥å¥®¥å¤Ã¤È¥É¥ó¡¦¥­¥Û¡¼¥Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¥É¥ó¡¦¥­