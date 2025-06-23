»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖANA VISA ¥×¥é¥Á¥Ê ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É¡×¤È¡ÖANA VISA ¥×¥é¥Á¥Ê ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¥º¥«¡¼¥É¡×¤ÎÇ¯²ñÈñ¤ò°ú¤­¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¥ì¡¼¥È¤ò²þÄê¤¹¤ë¡£12·î10Æü°Ê¹ß¤ÎÇ¯²ñÈñ»ÙÊ§¤¤Æü¤è¤ê¡¢Ç¯²ñÈñ¤ò88,000±ß¤«¤é96,800±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¡£²ÈÂ²²ñ°÷¤ÎÇ¯²ñÈñ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î1Æü¸ò´¹Ê¬¤«¤é¡¢ANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸°Ü¹Ô²ÄÇ½¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¸ò´¹¥ì¡¼¥È¤ò¡¢5¥Ý¥¤¥ó¥È¡á5V¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÆ±¡á