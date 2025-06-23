¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 13-7 ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ê6·î22Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¼ê¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ö¤ÈË¹»Ò¡Ä¡ÈÂ³Åê¡É´üÂÔ¤µ¤»¤¿¥·¡¼¥ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£½é²ó¤Ë¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³Åê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢»î¹ç½øÈ×¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ä¼Â¶·²òÀâ¿Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢ÂçÃ«¤ÏÂÇ¼Ô4¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤º¤«18µå¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈºÇÂ®¤Ï98.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159¥­¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼