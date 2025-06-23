9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¡ÊNINA¡¢MIIHI¡¢RIMA¡¢AYAKA¡¢MAYUKA¡¢MAYA¡¢RIKU¡¢RIO¡¢MAKO¡Ë¤¬21Æü¡¢¹á¹Á¡¦AsiaWorld-Expo Runway 11¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø2025 NiziU FAN-CON -NiziUniverse- in Hong Kong¡Ù¤ò³«ºÅ¡£½é¤Î¹á¹ÁÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û°ì»åÍð¤ì¤ÌÆ°¤­¡ªÈþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ÷¤ëNiziUNiziU¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÂåÉ½¶Ê¡ÖTake a picture¡×¤«¤é½é¤Î¹á¹ÁÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÏËë¤ò³«¤±¡¢¤½¤Î