°¨ÎÉ»Ô¤Ç21Æü¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î½÷À­¤¬Âç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï°¨ÎÉ»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î»ö·ï¤Ï21Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢°¨ÎÉ»ÔÏÆ¸µ¤Î¹ñÆ»10¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¨ÎÉ»ÔÆâ¤Î50Âå½÷À­¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢±¦Â­¼ó¤Î¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ï¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾èÍÑ¼Ö¤ò21ÆüÌë°¨ÎÉ»ÔÆâ¤ÇÈ¯¸«¤·¡¢50ÂåÃËÀ­¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ