¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤21Æü¤«¤éÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢23Æü¤â½½ÅçÂ¼¤Î°­ÀÐÅç¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 23Æü¸áÁ°0»þ15Ê¬¡¢¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É3.6¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢½½ÅçÂ¼¤Î°­ÀÐÅç¤Ç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¤Ï21Æü¤«¤éÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢23Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Ë233²ó¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¿ÌÅÙ4¤¬3²ó¤Ç¤¹¡£ ½½ÅçÂ¼¤Ë¤Ï7¤Ä¤ÎÍ­¿ÍÅç¤¬¤¢¤ê¡¢669¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìò¾ì¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈï³²¤Î¾ðÊó