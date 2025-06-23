À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬24Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤Ç³«¤«¤ì¤ëNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¼óÇ¾²ñµÄ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤ê¤ä¤á¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷²½¤¹¤ëÃæ¡¢½ÐÀÊ¤ò¸«Á÷¤ë¹ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö³Æ¹ñ¤Î½ÐÀÊ¾õ¶·¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨È½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´ä²°³°Áê¤Ï24Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤òË¬Ìä¤·¡¢NATO¼óÇ¾²ñµÄ¤Î´ØÏ¢¹Ô»ö¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æó¹ñ´Ö