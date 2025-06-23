ÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡£¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ê55¡á¼Ì¿¿¡Ë¡£ÀèÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò3²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÅê¹Æ¡£È¿¶Á¤ÏÂç¤­¤¯¡¢3²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç3000·ï¶á¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤Î»ñ»ºÁí³Û¤Ï7²¯±ß¡ª 54ºÐ¤ÇÆÈ¿È´Ó¤¯¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëÉÔÆ°»º½÷²¦¡É¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÁêÅöÃ»¤á¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥»¥·¥ë¥«¥Ã¥È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ±·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß