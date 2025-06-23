23Æü¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢º´²ìÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤ÏÍîÍë¤ÈÆÍÉ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢24ÆüÄ«¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÇß±«Á°Àþ¤¬¡¢25Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÄ«Á¯È¾ÅçÆî´ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢º´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢24ÆüÄ«¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑ