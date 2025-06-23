½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬6·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¡¦Èª²ê°é¡Ê23ºÐ¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÍÊÕ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö±Ç²è¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡ÙËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Ç¤¹¤¬¼Â¤Ï½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤ÎÈª²ê°é¡õÂç¶¶ÏÂÌé¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¤Ë¡¢ËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¹¬ÅÄ¤â¤â»Ò¤Ë¤Ï¡Ö±Ç²è¡Ø¥»¥ó¥»¥¤·¯¼ç¡Ù°ÊÍè¤È¤Æ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë