DREAMSCOMETRUE¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÀ¾ÀîÎ´¹¨¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÇÙµ¤¶»¡×¤Î°­²½¤Ë¤è¤êÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£À¾Àî¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÇÙµ¤¶»¡Ù¤¬°­²½¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸¶°ø¤Ï¡Ä¾Ð¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£¸½ºß¤Ï¥Ð¡¼¤Î·Ð±Ä¤Ê¤É¤ÇÂ¿Ë»¤À¤¬¡¢¡Ö4·î¤Î°ÜÅ¾4¼þÇ¯¡¢5·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢6·î¤Îbarreboot16¼þÇ¯¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²á¤´¤·