¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï6·î24Æü¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­ ¥ì¥Ã¥É¡×(248±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­ ¥ì¥Ã¥É¡×(248±ß)Æ±¼Ò¤Ç¤Ï2001Ç¯¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥­¥ó¡×¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­(¥Ï¥Ð¥Í¥í¥Û¥Ã¥È)¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­(¥È¥ê¥×¥ë¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼)¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿É¤¤¥Á¥­¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤­¤¿¡£º£²ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­¤Î»Ý¤µ¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë²¦Æ»¤Î¿É¤µ¤òÄÉµÚ¤·¤¿¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­ ¥ì¥Ã¥É¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¬¥Ä¥ó