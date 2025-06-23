NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï23Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¤ÎÃæÂ¼Í¥ÅÍÅê¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÂ¼Åê¼ê¤ÏÁ°Æü22Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¡¢½éÀèÈ¯¡£5²ó1¼ºÅÀ¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¹õÀ±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¡ÖÎÏ¤ß¤¬Æþ¤Ã¤ÆÊÑ²½µå¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä·Ê¿§¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç½¤Àµ¤Ç¤­¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶