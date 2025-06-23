µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å3»þ53Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤òÍò»³Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤òÍò»³Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡Ûºë¶Ì¸©¡¦Íò»³Ä®¤ËÈ¯É½ 23Æü15:53»þÅÀËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢23ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£Íò»³Ä®¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¡¦¿»¿å23ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ35mm¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û23ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù