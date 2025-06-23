À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¤Ï¹ñÆâ³°7¥ö½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢"Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥ê¥¾¡¼¥È"¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÜÀß¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¡×¤È¤Ï?¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¤Ï¹ñÆâ6»ÜÀß(ËÌ³¤Æ»¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢»³Íü¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢²­Æì¸©)¤ª¤è¤Ó³¤³°1»ÜÀß(¥°¥¢¥à)¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹(2025Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï»³¸ý