²­Æì¸©½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Cocco¡Ê48¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥óÇú·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î²­ÆìÀï¤Îµ¾À·¼Ô¤òÅé¤à¡Ö°ÖÎî¤ÎÆü¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Cocco¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é³Ë»ÜÀß¶õÇú¤ÎÂ®Êó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ÆÀäÂÐ¤Ë²­Æì¤Î¤ª¤Ð¤¢¤¿¤Á¤Î¼ª¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¹¶·â¤ò¤á¤°¤ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÌë¤ËÄÅÇÈ¿®°ì¤ÎÉñÂæ¡ØÀ±¸«Áð¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê