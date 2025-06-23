¡ÈÀ¤³¦°ì¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦±Ý¸¶°ÍÆá¡Ê27¡Ë¤¬21Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤¹¡Ä¤¹¤´¤¤¡Ä¡ª¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û±Ý¸¶°ÍÆá¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¶»¤ÎÂç¤­¤µ¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦±Ý¸¶¡£2024Ç¯2·î29ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ØFRIDAY¡Ù¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£SN