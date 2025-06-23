¤Ä¤ÐÉôÊ¬¤¬¤Û¤Ä¤ì¤¿Çò¤Î¥­¥ã¥¹¥±¥Ã¥ÈÇÐÍ¥¤Îº£°æÍã(43)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìó15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëË¹»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥â¥Î¤Ø¤Î¿¼¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¤¿·ë²Ì¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÅÔÅÙ¼êÀö¤¤¤·¤Ê¤¬¤é15Ç¯¤¯¤é¤¤°¦ÍÑ¤·¥­¥ã¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ÈÇò¤Î?Ä»ÂÇ¤ÁË¹?¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·²£¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¿â¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥¹¥±¥Ã¥È¤â¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀäÌ¯¤Ê·Á¤ò¤·¤¿°¦ÍÑÉÊ¤Ç¤·