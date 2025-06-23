ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢20Ëü¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿²­ÆìÀï¤«¤é23Æü¤Ç80Ç¯¤Ç¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ´ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤ÎÍÍ»Ò²­Æì¸©»åËþ»ÔËàÊ¸¿Î¤Ë¤¢¤ëÊ¿ÏÂµ§Ç°¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢Àµ¸áÁ°¤«¤éÁ´ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶Ì¾ëÃÎ»ö¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂÀë¸À¤äÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¤Î»í¤ÎÏ¯ÆÉ¤Î¤Û¤«¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤é¤â½ÐÀÊ¤·¡¢Àµ¸á¤Ë¤Ï1Ê¬´Ö¤ÎÌÛ¤È¤¦¤¬¤µ¤µ¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²­ÆìÀï¤Ç¤Ï¸©Ì±¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢24Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿ÏÂ¤ÎÁÃ¤Ç¤Ï¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é°ä