¿·³ãÃÏºÛ¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤Î¼«Âð¤ÇºòÇ¯11·î¡¢Æ±µï¤¹¤ëÊì¿Æ¡áÅö»þ¡Ê79¡Ë¡á¤ËË½¹Ô¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦¾®Æü¸þ·òÈï¹ð¡Ê48¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢¿·³ãÃÏºÛ¡Ê¾®ÎÓ¸¬²ðºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï23Æü¡¢Ä¨Ìò5Ç¯6·î¡Êµá·ºÄ¨Ìò6Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯11·î6Æü¡¢¾å±Û»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÎÀéÂå¤µ¤ó¤ÎÊ¢¤ò½³¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÆ§¤ß¤Ä¤±¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£