¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÈø·Áµ®¹°¤ÎºÊ¡¦Èø·Á¤¢¤¤¤µ¤ó¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¡¦¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤Î¼ªÉ¡²Ê¼õ¿Ç¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤é¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤¹¡ª¡ª¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ªÉ¡²Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÞú½ÐÀ­Ãæ¼ª±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¼£ÎÅ¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤â¤¦¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¼ªÉ¡²ÊÄÌ¤¤¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢³Ø¹»¤Î¼ªÉ¡²Ê¸¡¿Ç¤Ëº£Ç¯¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡×