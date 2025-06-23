23Æü(·î)¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¶á³¤¤ËÂæÉ÷2¹æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷¤Ï25Æü(¿å)¤Ë¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÅì¤Ø¤ÈÀÜ¶á¤·±«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷2¹æ¤Ï¡¢23ÆüÀµ¸á¸½ºßÉãÅç¤ÎÆîÅì¤ª¤è¤½300¥­¥í¤Ë¤¢¤Ã¤ÆËÌËÌÀ¾¤Ë»þÂ®20¥­¥í¤ÎÂ®¤µ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï1008¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï18¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ï¡¢25Æü¤Ë¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤Ê¤êÈ¬¾æÅçÉÕ¶á¤ËÃ£¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÀªÎÏ¤Ï¼å¤Þ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½µ¤Î¤Ê¤«¤Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï´ØÅì