¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/23¡Û¸µ³ÊÆ®²È¤ÎËâºÀÅÍ¤¬6·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËâºÀÅÍ¡¢13ºÐÄ¹½÷¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡ËâºÀÅÍ¡¢Ä¹½÷¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«ËâºÀÅÍ¤Ï¡ÖÄ¹½÷13ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤ÏÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ï¼«»£¤êÃæ¤Î2¤Ä¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬È¿¼Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£