ÃæÅì¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸¶Ìý¶¡µë¤Ë°­±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¼è°ú¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÀèÊª²Á³Ê¤¬¡¢°ì»þ¡¢1¥Ð¥ì¥ë¡á78¥É¥ëÂæ¤È¡¢Àè½µËö¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó5¡ó¾å¾º¤·¡¢Ìó5¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¿å½à¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢ÃæÅì»º¤Î¸¶Ìý¤Ç¼è°ú¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÊª²Á³Ê¤¬°ì»þ¡¢1¥­¥í¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê6Ëü6390±ß¤ÈÌó4¡óÃÍ¾å¤¬¤ê¤·