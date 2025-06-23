¿ÀÆàÀî¸©½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¤ÈÅìµþÅÔ½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯7·î16Æü(¿åÍËÆü)¤Ë¡¢¾­Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¹âÎð¼Ô½»Âð¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¡¢¿·½É¥¨¥ë¥¿¥ï¡¼¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ¿ÀÆàÀî¸©½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¡¿ÅìµþÅÔ½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¡Ö¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¥»¥ß¥Ê¡¼¡× ¿ÀÆàÀî¸©½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¤ÈÅìµþÅÔ½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯7·î16Æü(¿åÍËÆü)¤Ë¡¢¾­Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¹âÎð¼Ô½»Âð¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ