¥Þ¥ë¥³¥á¤Ï11¡Á13Æü¡¢Åìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥ª¥·¥§¥Õ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥Ó¥ªÈÓ¡ßmarukomeÈ¯¹ÚRestaurant¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢Æ±¼ÒÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥·¥§¥Õ¹Í°Æ¤Î¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¤È¥Ñ¥¹¥¿¡Ê2¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1¼ïÎà¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥³¥á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥­¤È¥é¥Æ¤òÀÇ¹þ¤ß3000±ß