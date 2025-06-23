JO1¤¬6·î22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖJO1 THE MOVIE¡ØÌ¤´°À®¡Ù -Bon Voyage-¡×¤Î´°À®µ­Ç°¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ ¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿ ÀèÆü³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄáË¼¼®²¸¤ò½ü¤¯10¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿JO1¤Ï¡¢7·î4Æü¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ëËÜºî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎ¢ÏÃ¤ä¡¢¸½ºß¤Î¿´¶­¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦JO1¡£´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿²ÏÌî½ã´î¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤¬JO1¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´