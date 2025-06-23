¤È¤Ë¤«¤¯»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¸«¤»Êý¡¢°·¤¤Êý¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËºÇ½ªÏÃ¡ÊÂè10ÏÃ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤¿Àî±ÉÍûÆà¼ç±é¤Î¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡ª ¡Ý¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡Ý¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£¤«¤Ä¤ÆÅ·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¿ÀÅÄÀîÈþÏÂ¡ÊÀî±É¡Ë¤Ï¡¢²áµî¤ò±£¤·¤Æ·ÝÇ½»öÌ³½ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡£ÈþÏÂ¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¥¯¥»¥Ä¥è¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î½¸¤Þ¤ëÄìÊÕÉô½ð¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤³