¢¡Âè£·£´²ó¥é¥¸¥ª£Î£É£Ë£Ë£Å£É¾Þ¡¦£Ç£³¡Ê£¶·î£²£¹Æü¡¢Ê¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¥Ð¥º¥¢¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤¬¡¢½Å¾Þ¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Î£²·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£µÀïÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¡£¾ºµéÀï¤À¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë£Ó¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ëµ³¼ê¤¬ÍîÇÏ¤·¶¥ÁöÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤Ï¤ÎÇòÉ´¹ç£Ó¤Ï¸åÊý¤«¤é¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó£²°Ì¤ÎËöµÓ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¥¿¥¤¥àº¹¤Ê¤·¤Î£³Ãå¤È·òÆ®¤·¤¿¡£Âç¹¾½õ¼ê¤Ï¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤¯